Estados Unidos pasa a dieciseisavos venciendo a Australia (2-0)

La selección de Estados Unidos ha ganado este viernes 2-0 a la de Australia en el estadio Lumen Field de Seattle para sellar el pase a los dieciseisavos de final del Mundial.

Ha sido un nuevo arranque vibrante de Estados Unidos. Folarin Balogun ha profundizado en el área de penalti y ha puesto un centro raso que el defensa australiano Burgess ha enviado al fondo de las mallas en el intento de despejar (1-0).

El equipo de Weston McKennie ha seguido apretando con confianza, hasta conseguir el gol que dejaba encarrilada la victoria en el 42. En una acción a balón parado, Dest ha liberado un derechazo desde la frontal del área y, tras un rebote, Alex Freeman ha sido el primero en llegar al balón suelto para firmar el 2-0 de cabeza.

Filip Popovic, seleccionador de Australia, ha realizado hasta tres cambios tras el descanso, pero el guion del encuentro no ha cambiado. Aunque Estados Unidos ha bajado el ritmo ofensivo, los australianos no han conseguido crear peligros reales a la defensa estadounidense.

Su mejor oportunidad ha llegado en 86, cuando Jason Geria lo ha intentado con un disparo dentro del área en una acción caótica que la defensa americana ha podido despejar sin mayores problemas.