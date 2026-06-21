Undav rescata a Alemania en el descuento y sentencia a Costa de Marfil (2-1)
Alemania empezó con iniciativa en Toronto, con posesión alta y varias llegadas tempranas de peligro. Kai Havertz y Jamal Musiala fueron los primeros en poner a prueba a la defensa marfileña, pero el dominio germano no se tradujo en goles. Costa de Marfil, lejos de replegarse sin más, respondió con transiciones rápidas y una presión agresiva en el centro del campo.
El conjunto africano encontró premio en el minuto 29. Franck Kessié aprovechó una jugada iniciada por la banda izquierda para firmar el 0-1, tras varios rechaces en el área alemana. El gol evidenció algunas dudas defensivas del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, especialmente a la hora de controlar las segundas jugadas.
Antes del descanso, Alemania rozó el empate en dos acciones anuladas por infracciones previas, lo que aumentó la sensación de frustración local. Mientras tanto, Costa de Marfil siguió encontrando espacios, con especial protagonismo de su velocidad en banda y la movilidad de sus atacantes.
En la segunda mitad, Nagelsmann movió el banquillo para cambiar el ritmo del partido. La entrada de cambios ofensivos dio más profundidad al juego alemán, y el equipo empezó a encerrar a su rival. El empate llegó en el minuto 68, cuando Undav aprovechó un centro preciso de Nadiem Amiri para definir dentro del área y devolver la igualdad al marcador.
Cuando el empate parecía definitivo, Alemania encontró el premio en el descuento. En el minuto 90+4, Undav aprovechó un error defensivo en la marca para anotar el 2-1 definitivo, desatando el alivio en el conjunto alemán y dejando sin recompensa el esfuerzo marfileño.
El encuentro también dejó un registro histórico para Manuel Neuer, que alcanzó los 21 partidos disputados en Mundiales, consolidando su condición de referencia bajo palos en la historia del torneo.
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