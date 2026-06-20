Victorias de Marruecos y Brasil en el grupo C, mientras que Paraguay echa del Mundial a la Turquía de Arda Güler

No paran de sucederse las sorpresas en el Mundial del fútbol. En el grupo C, Marreucos ha ganado 1-0 a Escocia con un gol tempranero de Saibari y Brasil suma su primera victoria tras ganar 3-0 a Haití con doblete de Cunha y otro gol de Vinicius. En el grupo D, en cambio, Paraguay sorprende a la Turquía de Arda Güler aprovechando un gol de Galarza en el minuto 2 para ganar 1-0 y deja fuera de la competición a lo turcos, que han jugado con un jugador más toda la segunda mitad por la expulsión del paraguayo Miguel Almirón en el descuento de la primera mitad.

Con su cómoda victoria sobre Haití, el equipo dirigido por Carlo Acelotti se sitúa en el primer puesto de su grupo con 4 puntos, los mismos que Marruecos. Eso sí, en la canarinha no todo son alegrías, ya que vieron como Raphinha, uno de sus jugadores clave en ataque, tuvo que retirarse del partido en el minuto 39 por molestias en el muslo derecho. Aún se desconoce el alcance de su lesión. El atacante del Barça se sometará hoy a pruebas médicas para conocer la gravedad de su dolencia.