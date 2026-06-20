MUNDIAL 2026
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Victorias de Marruecos y Brasil en el grupo C, mientras que Paraguay echa del Mundial a la Turquía de Arda Güler

El equipo marroquí gana por la mínima con un gol tempranero de Saibari a Escocia (0-1); dos goles de Cunha y uno de Vinicius dan el liderato de su grupo a Brasil tras ganar a Haití (3-0); y Paraguay suma su primera victoria en el Mundial (1-0) a pesar de jugar toda la segunda parte con un hombre menos contra Turquía, que se queda sin opciones de pasar de ronda.

SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- El jugador de Paraguay, Matías Galarza celebra su gol ante Turquía (c) durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en el estadio Levi´s en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez

Los jugadores de Paraguay celebrando el gol de Galarza. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Maroko eta Brasilen garaipenak C multzoan; Paraguaik, berriz, Arda Gülerren Turkia bota du Munduko Txapelketatik
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

No paran de sucederse las sorpresas en el Mundial del fútbol. En el grupo C, Marreucos ha ganado 1-0 a Escocia con un gol tempranero de Saibari y Brasil suma su primera victoria tras ganar 3-0 a Haití con doblete de Cunha y otro gol de Vinicius. En el grupo D, en cambio, Paraguay sorprende a la Turquía de Arda Güler aprovechando un gol de Galarza en el minuto 2 para ganar 1-0 y deja fuera de la competición a lo turcos, que han jugado con un jugador más toda la segunda mitad por la expulsión del paraguayo Miguel Almirón en el descuento de la primera mitad.

Con su cómoda victoria sobre Haití, el equipo dirigido por Carlo Acelotti se sitúa en el primer puesto de su grupo con 4 puntos, los mismos que Marruecos. Eso sí, en la canarinha no todo son alegrías, ya que vieron como Raphinha, uno de sus jugadores clave en ataque, tuvo que retirarse del partido en el minuto 39 por molestias en el muslo derecho. Aún se desconoce el alcance de su lesión. El atacante del Barça se sometará hoy a pruebas médicas para conocer la gravedad de su dolencia. 

En cambio, el que sigue en estado de gracia es Ismael Saibari. El delantero de Marruecos volvió a ver puerta en este Mundial por segunda vez, gol que permitió a su selección sumar su primera victoria en esta Copa del Mundo por la minima ante una Escocia (1-0), a la que le costó generar ocasiones claras de ataque. El gol llegó casi en la primera jugada del partido. 

Con estos tres puntos, la selección del norte de África sigue muy de cerca a Brasil en la tabla. Ambas selecciones están igualadas a cuatro puntos tras empatar en la primera jornada entre ellas (1-1), y solo la diferencia de goles en favor de los americanos les separa. En la última jornada del grupo C, Brasil se medirá a Escocia y Marruecos a Haití, que con dos derrotas ya no tiene opciones de avanzar de ronda.

Arda Güler y Turquía, fuera de Mundial

La mayor sorpresa de esta noche la ha protagonizado la Turquía de Arda Güler. La selección del jugador del Real Madrid ha caído por la minima frente a Paraguay (1-0), a pesar de que los paraguayos han perdido a Miguel Almirón en el descuento de la primera parte por expulsión. De este modo, Turquía queda elmininada del Mundial ya que en la primera jornada también perdieron su partido frente a Australia (2-0). 

La selección turca ha gozado de un muy gran porcentaje de posesión, pero no ha sido capaz de convertir en ocasiones de gol ese dominio del balón. Lo curioso del partido ha sido la aplicación de una nueva norma propuesta por la FIFA que se está probando en este Mundial, la comunmente conocida como la 'Ley Vinicius'. Y es que la expulsión de Miguel Almirón ha sido provocada porque este se ha dirigido a un rival mientras se tapaba su boca con una mano, queriendo evitar que las cámaras pudieran captar lo que estaba diciendo.

En la ultima jornada del grupo D, Turquía jugará contra la anfitriona Estados Unidos, que ya se ha clasificado para la siguiente ronda tras ganar a Australia (2-0), mientras que Paraguay se medirá a Australia, con ambas selecciónes aún con opciones de clasificación. 

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