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Corea del Sur remonta y derrota a la República Checa, en el debut de ambos (2-1)

Corea del Sur reaccionó tras encajar el primer gol y venció por 2-1 a la República Checa en Guadalajara, logrando su primera victoria en la Copa Mundial de fútbol. Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu firmaron la remontada asiática después del tanto inicial de Ladislav Krejci.
GR5066. GUADALAJARA (MÉXICO), 11/06/2026.- Jugadores de Corea del Sur celebran este jueves, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Corea del Sur y República Checa en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz
Los jugadores de Corea del Sur celebran la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hego Koreak markagailua irauli du Txekiar Errepublikaren aurka, lehen hiru puntuak eskuratzeko (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Corea del Sur consiguió una importante victoria ante la República Checa por 2-1 en Guadalajara, en el partido correspondiente al grupo A de la Copa Mundial de fútbol. El triunfo permite al conjunto coreano sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

El encuentro comenzó con mucha igualdad, con ambos equipos disputando el control del centro del campo y con pocas ocasiones claras. Corea del Sur tuvo las mejores oportunidades de la primera parte, especialmente con un disparo de Kang In Lee que fue detenido por el portero Matej Kovar y una llegada de Heung Min Son que terminó fuera.

Tras el descanso, los coreanos aumentaron la presión y volvieron a acercarse al gol con acciones de Kang In Lee y Jae Sung Lee, aunque Kovar evitó el tanto con buenas intervenciones.

Sin embargo, cuando Corea dominaba el partido, República Checa se adelantó en el marcador. En un saque de esquina, Ladislav Krejci aprovechó un error defensivo y marcó de cabeza el 0-1.

La reacción coreana llegó en el minuto 67. Hwang Inbeom protagonizó una gran jugada individual, regateó fuera del área y colocó el balón en la escuadra para igualar el partido (1-1).

El equipo asiático mantuvo el dominio y encontró el gol de la victoria en el minuto 80. Inbeom asistió a Oh Hyeong Gyu, que remató al fondo de la red para completar la remontada (2-1).

Después de la primera jornada, México y Corea del Sur lideran el grupo A con una victoria, mientras que República Checa y Sudáfrica todavía no han sumado puntos.

En la próxima jornada, el jueves 18, Corea del Sur se enfrentará a México en Guadalajara y la República Checa a Sudáfrica, en Atlanta.

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