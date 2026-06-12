Corea del Sur remonta y derrota a la República Checa, en el debut de ambos (2-1)

El encuentro comenzó con mucha igualdad, con ambos equipos disputando el control del centro del campo y con pocas ocasiones claras. Corea del Sur tuvo las mejores oportunidades de la primera parte, especialmente con un disparo de Kang In Lee que fue detenido por el portero Matej Kovar y una llegada de Heung Min Son que terminó fuera.

Tras el descanso, los coreanos aumentaron la presión y volvieron a acercarse al gol con acciones de Kang In Lee y Jae Sung Lee, aunque Kovar evitó el tanto con buenas intervenciones.

Sin embargo, cuando Corea dominaba el partido, República Checa se adelantó en el marcador. En un saque de esquina, Ladislav Krejci aprovechó un error defensivo y marcó de cabeza el 0-1.

La reacción coreana llegó en el minuto 67. Hwang Inbeom protagonizó una gran jugada individual, regateó fuera del área y colocó el balón en la escuadra para igualar el partido (1-1).

El equipo asiático mantuvo el dominio y encontró el gol de la victoria en el minuto 80. Inbeom asistió a Oh Hyeong Gyu, que remató al fondo de la red para completar la remontada (2-1).