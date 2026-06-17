Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.

El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.

Además, Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, ha tenido la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu ha sacudido un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le ha faltado ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, ha perdonado sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación.