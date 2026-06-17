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Portugal y Cristiano no pueden en su estreno con la rocosa RD Congo (1-1)

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado a la selección portuguesa. El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.
HOUSTON (EEUU), 17/06/2026.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo (d) cabecea un balón ante Chancel Mbemba, de El Congo, durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles en el estadio Houston (Texas). EFE/Carlos Ramírez
Cristiano Ronaldo en una disputa aérea con un defensor de RD Congo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Portugalek eta Kongok bana berdindu dute 2026ko Munduko Txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.

El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.

Además, Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, ha tenido la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu ha sacudido un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le ha faltado ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, ha perdonado sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación.

En un estadio repleto de camisetas número 7 de Cristiano Ronaldo, Portugal ha salido a morder y tan solo ha tardado seis minutos para romper la igualdad de la mano de Joao Neves, con un perfecto cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Pedro Neto. Pero ese buen arranque se quedaría en una ilusión.

El centrocampista del París Saint-Germain lo ha celebrado indicando el cielo, un homenaje al exinternacional portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el año pasado en un accidente de carretera.

Un centro de Arthur Masuaku en el quinto minuto del tiempo añadido ha sido aprovechado por Wissa para el 1-1, que ha desatado la fiesta de la afición congoleña presente en el NRG Stadium.

En la segunda parte, Congo se ha defendido con orden y no ha renunciado al salir al contragolpe, con un Bakambu que también ha perdonado una buena oportunidad en el 77 para dar ventaja a Congo.

El empuje final de Portugal se ha quedado en un saque de esquina que Fernandes ha colgado de manera demasiado suave en el añadido. Un resumen de la actuación gris de una Portugal llamada, desde ya, a aumentar el nivel.

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