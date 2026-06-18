Inglaterra, Ghana y Colombia cierran con victoria la primera jornada de la fase de grupos del Mundial

Inglaterra ha ganado a Croacia, por 4-2, en el grupo L, Ghana ha derrotado a Panamá, 1-0, también en el grupo L, y Colombia ha superado a Uzbekistán, por 1-3, en el grupo K, el miércoles por la noche y en la madrugada del jueves, en la primera jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá. Con estos partidos, se ha completado la primera jornada de esa fase de grupos, que entra ya, este mismo jueves, en la segunda, en los grupos A y B.

Así las cosas, en Dallas, en el grupo L, Inglaterra y Croacia han jugado un partido espectacular, que se ha resuelto con una gran victoria, por 4-2, para la selección inglesa. Harry Kane, de penalti, en el minuto doce, ha puesto por delante a Inglaterra, que ha visto cómo Croacia, por mediación de Baturina, empataba en el minuto 36. Antes del descanso, ha habido otro gol de Kane, el 2-1, y un nuevo tanto del equipo croata, el 2-2, obra de Petar Musa. En el segundo tiempo, Inglaterra, con los tantos de Bellingham, en el minuto 47, y Rashford, ya en el 85, ha asegurado su triunfo, que le otorga el primer puesto provisional de su grupo y, además, ratifica la condición de favorita de la selección dirigida por Thomas Tuchel. El delantero de Osasuna Ante Budimir y el centrocampista de la Real Sociedad Luka Sucic han permanecido en el banquillo de Croacia, durante este encuentro.

También dentro del grupo L, Ghana ha sumado tres importantes puntos ante Panamá, a la que ha ganado por 1-0 con un gol de Yirenkyi, obtenido en una de las últimas jugadas del partido. La selección ghanesa, en la que Iñaki Williams, uno de los cinco jugadores vascos que están en el Mundial, no ha saltado al césped, se ha hecho con una victoria que puede ser clave, antes de jugar contra Inglaterra y Croacia.