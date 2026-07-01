Francia y México logran el pase a octavos de final

La selección francesa se ha impuesto este martes a Suecia (3-0) en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y se ha metido en los octavos de final del torneo tras ganar con contundencia gracias a un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola.

Los de Didier Deschamps no dieron ninguna opción a Suecia. La actuación sobresaliente de dos de sus máximas estrellas, Kylian Mbappé y Michael Olise, fue suficiente para pasar por encima de un combinado sueco que apenas inquietó a Maignan.

En octavos, le espera Paraguay, que llega tras eliminar a Alemania en los penaltis. El encuentro se disputará el próximo sábado 4 de julio (23:00 horas) en el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia.

México también ha conseguido dar un paso adelante clasificándose este martes para los octavos de final, después de ganar a Ecuador (2-0), con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

De esta manera, los de Javier Agirre han superado por segunda vez en su historia una eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo. Su última clasificación fue hace 40 años, en 1986, ante Bulgaria.

El rival de los mexicanos en octavos saldrá del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que tendrá lugar este miércoles.