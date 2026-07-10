Mikel Merino vuelve a dar el gol de la victoria a España (2-1)
Nada más entrar del banquillo, el gol del jugador pamplonés en los minutos finales ha dado a su equipo la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales.
Un gol de Mikel Merino en el minuto 88 ha decidido este viernes la clasificación para las semifinales del Mundial 2026 de la selección española, tras ganar ante Bélgica (2-1), en las que se medirá a Francia.
La primera parte ha sido de tanteo, con España más dominante con balón y dos disparos que ha despejado Nathan Ngoy.
A la media hora, Lamine Yamal ha iniciado la jugada del gol. Ha filtrado un balón a la llegada desde atrás de Pedro Porro. Pase atrás a Dani Olmo, despeje de Thibaut Courtois y Fabián Ruiz marca el 1-0.
Pero, a los 10 minutos, Timothy Castagne desde banda derecha ha centrado desde la banda y Charles De Ketelaere se ha anticipado a Pau Cubarsí en el primer palo, convirtiéndose en el primer jugador que hace un gol a Unai Simón en un Mundial desde el 1 de diciembre de 2022.
Luis de la Fuente no ha tardado en mover el banquillo y hacer los cambios más tempranos del torneo: Pedri y Ferran Torres al campo en el minuto 55.
No ha encontrado España el fútbol que mostró ante Portugal, pero sí que se ha repetido el guion. De nuevo, Mikel Merino al rescate.
En el minuto 88, dos después de salir al terreno de juego, un disparo de Pau Cubarsí ha provocado un mal despeje de Lammens dentro del área que Mikel Merino ha metido en la portería, clasificando a España a las segundas semifinales de un Mundial en su historia.
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