Mikel Merino vuelve a dar el gol de la victoria a España (2-1)

Un gol de Mikel Merino en el minuto 88 ha decidido este viernes la clasificación para las semifinales del Mundial 2026 de la selección española, tras ganar ante Bélgica (2-1), en las que se medirá a Francia.

La primera parte ha sido de tanteo, con España más dominante con balón y dos disparos que ha despejado Nathan Ngoy.

A la media hora, Lamine Yamal ha iniciado la jugada del gol. Ha filtrado un balón a la llegada desde atrás de Pedro Porro. Pase atrás a Dani Olmo, despeje de Thibaut Courtois y Fabián Ruiz marca el 1-0.