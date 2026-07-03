Portugal sobrevive a Croacia en el descuento y Suiza avanza con autoridad a octavos del Mundial
Portugal ha sellado su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Croacia por 2-1 con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94, mientras que Suiza ha superado con solvencia a Argelia (2-0) y ya espera rival en la siguiente ronda.
Portugal sufrió hasta el último suspiro para imponerse a Croacia (2-1) en el BMO Field de Toronto y lograr el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó el primer tiempo, pero perdió el control del encuentro tras el descanso ante una Croacia mucho más ambiciosa. Ivan Perisic adelantó a los balcánicos y obligó a reaccionar a los portugueses. Cristiano Ronaldo, que previamente había visto anulado un tanto por fuera de juego, empató desde el punto de penalti después de que el VAR señalara una infracción de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga.
Pese al empate, Croacia continuó generando las mejores ocasiones, aunque se encontró con un inspirado Diogo Costa bajo palos. Roberto Martínez movió el banquillo y apostó por un equipo más ofensivo, incluso retirando a Cristiano Ronaldo en el tramo final.
Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, Rafael Leao puso un centro perfecto que Gonçalo Ramos cabeceó a la red en el minuto 94 para desatar la euforia portuguesa. Croacia aún llegó a marcar por medio de Josko Gvardiol, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, poniendo fin al sueño de Croacia.
En Vancouver, Suiza confirmó su superioridad frente a Argelia con un cómodo triunfo por 2-0 que le permite avanzar a los octavos de final.
El conjunto helvético encarriló el encuentro a los diez minutos gracias a un tanto de Breel Embolo tras una brillante acción individual del joven Johan Manzambi, que volvió a ser el jugador más desequilibrante de los de Murat Yakin.
Nada más comenzar la segunda parte, Dan Ndoye amplió la ventaja tras aprovechar varios errores defensivos de Argelia. El combinado africano apenas inquietó la portería suiza, pese a algunas ocasiones de Riyad Mahrez, mientras Suiza dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia.
Con este triunfo, el conjunto helvético alcanza los octavos de final por sexta vez en sus últimos siete Mundiales y espera conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Colombia y Ghana.
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