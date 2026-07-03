Portugal sobrevive a Croacia en el descuento y Suiza avanza con autoridad a octavos del Mundial

Portugal sufrió hasta el último suspiro para imponerse a Croacia (2-1) en el BMO Field de Toronto y lograr el pase a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó el primer tiempo, pero perdió el control del encuentro tras el descanso ante una Croacia mucho más ambiciosa. Ivan Perisic adelantó a los balcánicos y obligó a reaccionar a los portugueses. Cristiano Ronaldo, que previamente había visto anulado un tanto por fuera de juego, empató desde el punto de penalti después de que el VAR señalara una infracción de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga.

Pese al empate, Croacia continuó generando las mejores ocasiones, aunque se encontró con un inspirado Diogo Costa bajo palos. Roberto Martínez movió el banquillo y apostó por un equipo más ofensivo, incluso retirando a Cristiano Ronaldo en el tramo final.

Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, Rafael Leao puso un centro perfecto que Gonçalo Ramos cabeceó a la red en el minuto 94 para desatar la euforia portuguesa. Croacia aún llegó a marcar por medio de Josko Gvardiol, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, poniendo fin al sueño de Croacia.