Inglaterra cumple, Argentina domina y Portugal complica su camino en un Mundial 2026 que ya define cruces

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final con una jornada cargada de goles y sorpresas. Inglaterra aseguró el liderato del Grupo L pese a no convencer ante Panamá (0-2), mientras Croacia y Ghana también lograron el pase. En el Grupo K, Colombia terminó primera tras dominar a Portugal (0-0), y en el Grupo J Argentina cerró la primera fase con pleno de victorias tras superar a Jordania (1-3).

Inglaterra volvió a mostrar una versión poco brillante, pero suficiente para cumplir su objetivo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso a Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en la segunda parte. El delantero del Bayern alcanzó los 11 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la competición. Panamá, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones tras competir hasta el final.