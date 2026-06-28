Inglaterra cumple, Argentina domina y Portugal complica su camino en un Mundial 2026 que ya define cruces
La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final con una jornada cargada de goles y sorpresas. Inglaterra aseguró el liderato del Grupo L pese a no convencer ante Panamá (0-2), mientras Croacia y Ghana también lograron el pase. En el Grupo K, Colombia terminó primera tras dominar a Portugal (0-0), y en el Grupo J Argentina cerró la primera fase con pleno de victorias tras superar a Jordania (1-3).
Inglaterra volvió a mostrar una versión poco brillante, pero suficiente para cumplir su objetivo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso a Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en la segunda parte. El delantero del Bayern alcanzó los 11 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la competición. Panamá, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones tras competir hasta el final.
Croacia terminó segunda del Grupo L después de derrotar a Ghana por 2-1. Nikola Vlasic adelantó a los europeos, pero los africanos igualaron en la segunda mitad. Finalmente, un cabezazo de Vlasic dio el triunfo definitivo a los croatas, mientras Ghana avanzó como tercera.
En el Grupo K, Colombia confirmó su candidatura al título con una actuación dominante ante Portugal. Los sudamericanos controlaron el partido y tuvieron varias ocasiones claras, aunque no encontraron el gol. El empate permitió a Colombia terminar líder y dejó a Portugal en una posición más incómoda para las eliminatorias.
La República Democrática del Congo completó la remontada ante Uzbekistán (3-1) y selló su clasificación. El conjunto africano reaccionó tras comenzar perdiendo y logró convertirse en uno de los representantes africanos en las rondas finales.
Argentina, por su parte, cerró una fase de grupos perfecta. La campeona del mundo venció a Jordania por 1-3 en un partido donde Lionel Messi volvió a hacer historia. El capitán argentino marcó su gol número 19 en Mundiales y amplió su récord como máximo goleador del torneo. Además, se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo.
El Grupo J también dejó un empate entre Argelia y Austria (3-3). Ambos equipos sufrieron y reaccionaron en varias ocasiones hasta conseguir un resultado que clasificó a los dos conjuntos: Austria como segunda y Argelia como una de las mejores terceras.
Con la fase de grupos terminada, el Mundial entra en su fase decisiva con varios favoritos confirmados y duelos de alto nivel en los dieciseisavos.
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Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
España manda en su grupo, Uruguay cae eliminado y Cabo Verde firma una clasificación histórica en el Mundial
La selección española ha derrotado a Uruguay (0-1) y asegura la primera plaza del Grupo H, mientras Cabo Verde ha hecho historia al clasificarse para los dieciseisavos de final en su primer Mundial. Bélgica y Egipto también han sellado su pase en el Grupo G, en la última jornada de la fase de grupos.
Dembelé asegura el primer puesto para Francia ante Noruega (1-4) y Senegal sueña con la clasificación tras golear a Irak (5-0)
Un hat trick del actual Balón de Oro y otro gol de Doué dan el triunfo a los galos frente a los vikingos, mientras que los africanos son optimistas de cara a su futuro a pesar de que tienen que esperar a que se completen todos los grupos.
Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D
El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con el cierre de los grupos E, F y D. Ecuador logró una victoria histórica ante Alemania, mientras Costa de Marfil aseguró su clasificación con autoridad en el Grupo E. En el Grupo F, Países Bajos y Japón confirmaron su pase a la siguiente ronda, y en el Grupo D, Estados Unidos terminó como líder pese a su derrota ante Turquía. Por su parte, Australia consiguió un empate clave ante Paraguay (0-0), resultado que le permitió sellar su clasificación directa.
Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas
Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.
Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada
Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
Cristiano Ronaldo, primer jugador de la historia que consigue marcar al menos un gol en seis Mundiales
El jugador de la selección de Portugal, de 41 años, ha hecho goles, diez hasta ahora, en los siguientes seis Campeonatos del Mundo: Alemania 2006, un gol; Sudáfrica 2010, un gol; Brasil 2014, un gol; Rusia 2018, cuatro goles; Catar 2022, un gol; y México, Estados Unidos y Canadá 2026, de momento, dos goles.
Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana
Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Cristiano se reivindica con dos goles ante Uzbekistán y Portugal suma su primera victoria (5-0)
El legendario delantero de Funchal es el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao han completado la goleada de los lusos.