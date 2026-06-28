MUNDIAL 2026
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Inglaterra cumple, Argentina domina y Portugal complica su camino en un Mundial 2026 que ya define cruces

La fase de grupos del Mundial 2026 se cerró con actuaciones destacadas y alguna decepción. Inglaterra, Argentina, Colombia y Croacia sellaron su clasificación, mientras Portugal terminó segunda y afrontará un camino más exigente en las eliminatorias. El torneo entra ahora en su fase decisiva con los dieciseisavos ya definidos.
DALLAS (United States), 28/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Jordan against Argentina, in Dallas, USA, 27 June 2026. (Jordania) EFE/EPA/ALBERT PENA
Lionel Messi celebra el gol. Foto: EFE
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L. U. G. | KIROLAK EITB

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La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final con una jornada cargada de goles y sorpresas. Inglaterra aseguró el liderato del Grupo L pese a no convencer ante Panamá (0-2), mientras Croacia y Ghana también lograron el pase. En el Grupo K, Colombia terminó primera tras dominar a Portugal (0-0), y en el Grupo J Argentina cerró la primera fase con pleno de victorias tras superar a Jordania (1-3).

Inglaterra volvió a mostrar una versión poco brillante, pero suficiente para cumplir su objetivo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso a Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en la segunda parte. El delantero del Bayern alcanzó los 11 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la competición. Panamá, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones tras competir hasta el final.

Croacia terminó segunda del Grupo L después de derrotar a Ghana por 2-1. Nikola Vlasic adelantó a los europeos, pero los africanos igualaron en la segunda mitad. Finalmente, un cabezazo de Vlasic dio el triunfo definitivo a los croatas, mientras Ghana avanzó como tercera.

En el Grupo K, Colombia confirmó su candidatura al título con una actuación dominante ante Portugal. Los sudamericanos controlaron el partido y tuvieron varias ocasiones claras, aunque no encontraron el gol. El empate permitió a Colombia terminar líder y dejó a Portugal en una posición más incómoda para las eliminatorias.

La República Democrática del Congo completó la remontada ante Uzbekistán (3-1) y selló su clasificación. El conjunto africano reaccionó tras comenzar perdiendo y logró convertirse en uno de los representantes africanos en las rondas finales.

Argentina, por su parte, cerró una fase de grupos perfecta. La campeona del mundo venció a Jordania por 1-3 en un partido donde Lionel Messi volvió a hacer historia. El capitán argentino marcó su gol número 19 en Mundiales y amplió su récord como máximo goleador del torneo. Además, se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

El Grupo J también dejó un empate entre Argelia y Austria (3-3). Ambos equipos sufrieron y reaccionaron en varias ocasiones hasta conseguir un resultado que clasificó a los dos conjuntos: Austria como segunda y Argelia como una de las mejores terceras.

Con la fase de grupos terminada, el Mundial entra en su fase decisiva con varios favoritos confirmados y duelos de alto nivel en los dieciseisavos.

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