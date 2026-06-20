Brobbey y Gakpo destrozan a Suecia (5-1)

Países Bajos destroza a Suecia ganando 5-1 y se alza al primer puesto del grupo F del Mundial, a la espera de partido que jugarán esta madrugada Japón y Túnez (6:00). Brobbey y Gakpo, con dos dobletes cada uno, y Summerville, han marcado para la selección dirigida por Ronald Koeman, mientras que Elanga ha marcado para el conjunto sueco.

Durante los primeros minutos se ha visto más cómoda a la selección de los Países Bajos, creando un juego muy práctico y eficaz, sacando el balón fuera a las bandas para después centrar al área. Y ha sido así, precisamente, como han llegado sus dos primeros goles, obra de Brian Brobbey, que ha entrado en el ‘once’ en detrimento de Summerville, goleador en el debut frente a Japón. En el primero, Gakpo ha centrado desde el sector izquierdo en el minuto 5, mientras que en el segundo Dumfries ha hecho lo propio desde la derecha en el 16’.