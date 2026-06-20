Brobbey y Gakpo destrozan a Suecia (5-1)
La selección de Ronald Koeman golea a Suecia con un doblete del delantero del Inter, otro del extremo del Liverpool y un gol más de Summerville, que ya marcó ante Japón, y se alza al primer puesto del grupo F, a la espera del partido de la madrugada entre Túnez y Japón (6:00). Elanga ha marcado para Suecia.
Países Bajos destroza a Suecia ganando 5-1 y se alza al primer puesto del grupo F del Mundial, a la espera de partido que jugarán esta madrugada Japón y Túnez (6:00). Brobbey y Gakpo, con dos dobletes cada uno, y Summerville, han marcado para la selección dirigida por Ronald Koeman, mientras que Elanga ha marcado para el conjunto sueco.
Durante los primeros minutos se ha visto más cómoda a la selección de los Países Bajos, creando un juego muy práctico y eficaz, sacando el balón fuera a las bandas para después centrar al área. Y ha sido así, precisamente, como han llegado sus dos primeros goles, obra de Brian Brobbey, que ha entrado en el ‘once’ en detrimento de Summerville, goleador en el debut frente a Japón. En el primero, Gakpo ha centrado desde el sector izquierdo en el minuto 5, mientras que en el segundo Dumfries ha hecho lo propio desde la derecha en el 16’.
La pausa para la hidratación ha permitido a los suecos reajustar su plan de juego, lo que ha provocado que hayan tenido más y mejores ocasiones en el tramo final de la primera parte. Sin embargo, Gyokeres ni Ayari, los más peligrosos de su equipo, han podido marcar. El portero holandés Verbruggen ha realizado grandes paradas, con especial mención a una falta botada desde el borde del área por el delantero del Arsenal, en la que el portero apenas veía el balón, por todas las piernas que tenía delante. En el 44’, Lagerbielke ha recortado para Suecia de cabeza en una jugada a balón parado, pero el árbitro ha señalado con acierto fuera de juego. 0-0 al descanso.
Junto con el inicio de la segunda parte, la reacción de Suecia se ha venido abajo. Y es que, en uno de los primeros acercamientos, Gakpo ha rematado al fondo de la red otro buen centro de Dumfries desde la derecha en el 47’. La sentencia ha venido apenas seis minutos después, cuando nuevamente Gakpo ha marcado su segundo gol del partido tras un gran recorte con el que ha colocado el 4-0.
La selección de Suecia ha querido sacar, entonces, orgullo propio y ha vuelto a adelantar sus líneas. Ayari lo ha intentado desde lejos sin acierto, pero ha sido Elanga, que ha salido en la segunda parte al campo, quien ha batido en un mano a mano a Verbruggen a la contra en el 58’.
Parecía que podía haber reacción por parte del equipo de Graham Potter, que ha seguido atacando justo seguido al gol. No obstante, al contrario que ha pasado en la primera parte, la pausa para la hidratación esta vez ha jugado en favor de Países Bajos, que se ha reorganizado en defensa. Eso sí, aún ha habido tiempo para ver cómo Summerville, que ya marcó ante Japón, colocaba el 5-1 en el 88' con el que se ha llegado al final del partido.
En la última jornada del grupo F, Países Bajos se medirá contra Túnez, mientras que Suecia jugará contra Japón.
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