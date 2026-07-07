La selección argentina se ha clasificado este martes para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras remontar de manera agónica a Egipto (2-3) en su duelo de octavos de final liderados por Leo Messi, que ha asistido en el primero de los tantos albicelestes y ha anotado el segundo, mientras que el gol del triunfo lo conseguiría Enzo Fernández en el tiempo de añadido.

Argentina ha sufrido mucho más de lo previsto para acceder a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El vigente campeón ha estado contra las cuerdas en su duelo frente a Egipto, que llegaría colocarse con un 0-2 favorable gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Pero la reacción albiceleste arribaría a 10 minutos del final con un tanto del Cuti Romero al que le han seguido otro de Leo Messi y el definitivo de Enzo Fernández. Antes, el '10' argentino había errado un penalti.

Los peores presagios para Argentina llegarían antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido. Un centro lateral de Marwan Attia encontraría a Yasser Ibrahim, que se imponía en la disputa a Lisandro Martínez para batir con su cabezazo a Emiliano Martínez. Pero la respuesta argentina llegaría casi de inmediato con un penalti provocado por Tagliafico que permitiría a Leo Messi igualar desde los once metros. Pero como ocurriera ante Austria, el '10' erró.