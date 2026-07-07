Romero, Messi y Enzo dan vida a la campeona tras estar al borde del KO ante Egipto (3-2)
La selección argentina se ha clasificado este martes para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras remontar de manera agónica a Egipto (2-3) en su duelo de octavos de final liderados por Leo Messi, que ha asistido en el primero de los tantos albicelestes y ha anotado el segundo, mientras que el gol del triunfo lo conseguiría Enzo Fernández en el tiempo de añadido.
Argentina ha sufrido mucho más de lo previsto para acceder a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El vigente campeón ha estado contra las cuerdas en su duelo frente a Egipto, que llegaría colocarse con un 0-2 favorable gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Pero la reacción albiceleste arribaría a 10 minutos del final con un tanto del Cuti Romero al que le han seguido otro de Leo Messi y el definitivo de Enzo Fernández. Antes, el '10' argentino había errado un penalti.
Los peores presagios para Argentina llegarían antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido. Un centro lateral de Marwan Attia encontraría a Yasser Ibrahim, que se imponía en la disputa a Lisandro Martínez para batir con su cabezazo a Emiliano Martínez. Pero la respuesta argentina llegaría casi de inmediato con un penalti provocado por Tagliafico que permitiría a Leo Messi igualar desde los once metros. Pero como ocurriera ante Austria, el '10' erró.
Shobeir emergió como héroe dando un respiro y confianza a los faraones, que estaban siendo mejores en la primera mitad del primer tiempo. Pero la pausa de hidratación sentó bien a Argentina, que tras la reanudación volvería a estar cerca del empate con un remate de cabeza de Mac Allister a centro de De Paul, al que intervendría de nuevo el meta egipcio. Y posteriormente, Messi estrellaría una falta lejana en el palo izquierdo de la portería. La albiceleste comenzaba a merercer el empate.
Y el show de Shobeir seguiría in crescendo antes de que se llegara al descanso. Esta vez la mano salvadora llegaría a un remate franco, desde el interior del área, de Julián Álvarez. Un total de tres paradas con las que evitó goles, permitiendo a Egipto marcharse a vestuarios por delante en el marcador y los primeros cuartos de final de un Mundial de su historia a 45 minutos.
Y la situación argentina podría haberse complicado muchísimo más al filo de la hora de partido. Una contra egipcia acabaría con el segundo tanto de los faraones en el partido, pero el comienzo de la jugada vendría de una discutida falta de Attia sobre Lisandro Martínez. Se salvaba la campeona del mundo que comenzaba a estar contra las cuerdas y la que la angustia empezaba a pesarle.
La puntilla de los faraones llegaría en otra contra perfecta comandada por Salah. El '10' egipcio abrió a Hassan para que rompiera en el uno contra uno a Enzo Fernández y pusiera el pase atrás para la entrada de Zico, que fusiló al Dibu Martínez.
Pero la albiceleste vendería cara su derrota y a falta de 10 minutos para el final, un envío de Messi desde el pico del área sería cabeceado al fondo de la red por parte del Cuti Romero. Reducía distancias Argentina, que aun contaba con un cuarto de hora, teniendo en cuenta el añadido, para lograr el gol del empate.
Messi aprovechó un balón suelto en el punto de penalti para, de volea, batir a Shobeir e igualar el partido. Octavo gol de Messi, que volvía a situarse como máximo goleador en solitario del torneo.
Argentina olió la sangre y no quería que la eliminatoria se marchara a la prórroga. Y la remontada se culminaría en una contra argentina en el minuto 92 de partido. Lautaro recibió con espacio en banda derecha y tuvo la pausa para esperar la incorporación del centrocampista del Chelsea, que mandó con la testa el balón al fondo de la red tras un centro medido del delantero del Inter.
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