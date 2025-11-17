RESULTADOS
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026

Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Calendario del Campeonato de Parejas de 2025-2026.
Calendario del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
El Campeonato de Parejas de 2025-2026 comienza el 21 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 29 de marzo de 2026. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-off, con otros dos billetes en juego. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA LIGA

       
  J
GTFTC+/-
       
Laso-Albisu  541087038
Elordi-Zabaleta5391838
Larrazabal-Mariezkurrena II  53106997
Artola-Imaz 538894-6
Jaka-Iztueta538494-10
Altuna III-Ezkurdia52958510
Zabala-Martija528894-6
P. Etxeberria-Rezusta5069110-41

 

------------------------------------------------------

1ª VUELTA DE LA LIGA

1ª JORNADA

21 de noviembre, Beasain

Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija (22-13)

22 de noviembre, Logroño

Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-5)

23 de noviembre, Aoiz

Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (22-21)

24 de noviembre, Tolosa

Artola-Imaz vs. Laso-Albisu (14-22)

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

28 de noviembre, Basauri

P. Etxeberria-Rezusta vs. Zabala-Martija (12-22)

29 de noviembre, Estella

Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu (6-22)

29 de noviembre, Oiartzun

Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (22-19)

1 de diciembre, Eibar

Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta (22-14)

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

5 de diciembre, Amorebieta

Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-14)

6 de diciembre, Barcelona

Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija (16-22)

7 de diciembre, San Sebastián

Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (20-22)

8 de diciembre, Tolosa

Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz (22-8)

------------------------------------------------------

4ª JORNADA

12 de diciembre, Bilbao (Club Deportivo)

Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (19-22)

13 de diciembre, Pamplona (Navarra Arena)

Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-17)

13 de diciembre, Urretxu

Artola-Imaz vs. Zabala-Martija (22-15)

14 de diciembre, Mallabia

Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta (12-22)

------------------------------------------------------

5ª JORNADA

19 de diciembre, Zalla

Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (16-22)

20 de diciembre, San Sebastián

Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz (16-22)

21 de diciembre, Lekeitio

Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu (11-22)

22 de diciembre, Mondragón

Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-21)

------------------------------------------------------

6ª JORNADA

25 de diciembre, Eibar

Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

26 de diciembre, Barañáin

P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

27 de diciembre, Logroño

Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija

28 de diciembre, Vitoria-Gasteiz

Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu

------------------------------------------------------

7ª JORNADA

30 de diciembre, Azkoitia

Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta

30 de diciembre, Durango

Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

1 de enero, Eibar

Laso-Albisu vs. Zabala-Martija

2 de enero, Amorebieta

Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta

------------------------------------------------------

2ª VUELTA DE LA LIGA

8ª JORNADA

4 de enero

Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija

4 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta

4 de enero

Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

4 de enero

Artola-Imaz vs. Laso-Albisu

------------------------------------------------------

9ª JORNADA

11 de enero

P. Etxeberria-Zabaleta vs. Zabala-Martija

11 de enero

Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

11 de enero

Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu

11 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

10ª JORNADA

18 de enero

Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta

18 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija

18 de enero

Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

18 de enero

Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz

------------------------------------------------------

11ª JORNADA

25 de enero

P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

25 de enero

Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija

25 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu

25 de enero

Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

12ª JORNADA

1 de febrero

Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

1 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz

1 de febrero

Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu

1 de febrero

Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

13ª JORNADA

8 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta

8 de febrero

Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

8 de febrero

Laso-Albisu vs. Zabala-Martija

8 de febrero

Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

14ª JORNADA

15 de febrero

Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta

15 de febrero

Artola-Imaz vs. Zabala-Martija

15 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

15 de febrero

Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

PLAY-OFF

19 de febrero, 3º vs. 4º

20 de febrero, 5º vs. 6º

22 de febrero, perdedor del día 19 vs. ganador del día 20

 

 

Parejas Jokin Altuna Beñat Rezusta Erik Jaka Unai Laso Iñaki Artola Aitor Elordi Jon Mariezkurrena

