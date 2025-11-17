Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
El Campeonato de Parejas de 2025-2026 comienza el 21 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 29 de marzo de 2026. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-off, con otros dos billetes en juego.
|
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Laso-Albisu
|5
|4
|108
|70
|38
|2º
|Elordi-Zabaleta
|5
|3
|91
|83
|8
|3º
|Larrazabal-Mariezkurrena II
|5
|3
|106
|99
|7
|4º
|Artola-Imaz
|5
|3
|88
|94
|-6
|5º
|Jaka-Iztueta
|5
|3
|84
|94
|-10
|6º
|Altuna III-Ezkurdia
|5
|2
|95
|85
|10
|7º
|Zabala-Martija
|5
|2
|88
|94
|-6
|8º
|P. Etxeberria-Rezusta
|5
|0
|69
|110
|-41
------------------------------------------------------
1ª VUELTA DE LA LIGA
1ª JORNADA
21 de noviembre, Beasain
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija (22-13)
22 de noviembre, Logroño
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-5)
23 de noviembre, Aoiz
Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (22-21)
24 de noviembre, Tolosa
Artola-Imaz vs. Laso-Albisu (14-22)
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
28 de noviembre, Basauri
P. Etxeberria-Rezusta vs. Zabala-Martija (12-22)
29 de noviembre, Estella
Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu (6-22)
29 de noviembre, Oiartzun
Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (22-19)
1 de diciembre, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta (22-14)
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
5 de diciembre, Amorebieta
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-14)
6 de diciembre, Barcelona
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija (16-22)
7 de diciembre, San Sebastián
Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (20-22)
8 de diciembre, Tolosa
Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz (22-8)
------------------------------------------------------
4ª JORNADA
12 de diciembre, Bilbao (Club Deportivo)
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (19-22)
13 de diciembre, Pamplona (Navarra Arena)
Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-17)
13 de diciembre, Urretxu
Artola-Imaz vs. Zabala-Martija (22-15)
14 de diciembre, Mallabia
Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta (12-22)
------------------------------------------------------
5ª JORNADA
19 de diciembre, Zalla
Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II (16-22)
20 de diciembre, San Sebastián
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz (16-22)
21 de diciembre, Lekeitio
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu (11-22)
22 de diciembre, Mondragón
Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta (22-21)
------------------------------------------------------
6ª JORNADA
25 de diciembre, Eibar
Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta
26 de diciembre, Barañáin
P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
27 de diciembre, Logroño
Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija
28 de diciembre, Vitoria-Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu
------------------------------------------------------
7ª JORNADA
30 de diciembre, Azkoitia
Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta
30 de diciembre, Durango
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
1 de enero, Eibar
Laso-Albisu vs. Zabala-Martija
2 de enero, Amorebieta
Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta
------------------------------------------------------
2ª VUELTA DE LA LIGA
8ª JORNADA
4 de enero
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija
4 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta
4 de enero
Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
4 de enero
Artola-Imaz vs. Laso-Albisu
------------------------------------------------------
9ª JORNADA
11 de enero
P. Etxeberria-Zabaleta vs. Zabala-Martija
11 de enero
Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
11 de enero
Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu
11 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
10ª JORNADA
18 de enero
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta
18 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija
18 de enero
Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
18 de enero
Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz
------------------------------------------------------
11ª JORNADA
25 de enero
P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
25 de enero
Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija
25 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu
25 de enero
Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
12ª JORNADA
1 de febrero
Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
1 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz
1 de febrero
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu
1 de febrero
Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta
------------------------------------------------------
13ª JORNADA
8 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta
8 de febrero
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
8 de febrero
Laso-Albisu vs. Zabala-Martija
8 de febrero
Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta
------------------------------------------------------
14ª JORNADA
15 de febrero
Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta
15 de febrero
Artola-Imaz vs. Zabala-Martija
15 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
15 de febrero
Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
PLAY-OFF
19 de febrero, 3º vs. 4º
20 de febrero, 5º vs. 6º
22 de febrero, perdedor del día 19 vs. ganador del día 20
Te puede interesar
Laso y Albisu han vencido fácilmente a Elordi y Zabaleta (11-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu están siendo fuertes en el Campeonato de Parejas, sólo han perdido un partido de cinco. Hoy han vuelto a ganar con mucha superioridad tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 11-22.
Peña recibe una tarjeta negra tras enfrentarse al árbitro
En el partido del Campeonato de Parejas de la Serie B, el árbitro ha señalado que Jon Ander Peña ha retenido la pelota en la mano y le ha quitado el tanto, una decisión con la que el pelotari no ha estado de acuerdo y se ha enfrentado al árbitro, por lo que ha recibido una tarjeta negra.
Artola e Imaz logran una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (16-22)
Iñaki Artola y Ander Imaz no comenzaron bien el Campeonato de Parejas, pero, poco a poco, van a más y este sábado han sumado su tercer punto al vencer 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.
Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.
Elordi-Zabaleta en lo más alto del Campeonato de Parejas junto a Laso-Albisu
Las parejas formadas por Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu han destacado en estas cuatro jornadas del Campeonato de Parejas, en las que han logrado tres victorias y se han situado en lo más alto de la clasificación.
Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)
Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han ganado 12-22 a Erik Jaka y Martxel Iztueta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Gracias a esta victoria han sumado el tercer punto.
Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)
Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar.
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.
Jaka e Iztueta ganan, 22-8, a Artola e Imaz, y ya tienen dos puntos en el Campeonato de Parejas
En el partido que se ha jugado en el Beotibar el lunes por la tarde, el delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa han dominado desde el principio, y se han impuesto con claridad.
Un pelotazo involuntario de Peña II, sin el partido en juego, daña a Salaverri II en la rodilla
Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.