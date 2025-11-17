Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026

El Campeonato de Parejas de 2025-2026 comienza el 21 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 29 de marzo de 2026. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-off, con otros dos billetes en juego.