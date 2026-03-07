CAMPEONATO DE PAREJAS

Elordi y Zabaleta suman una importante victoria ante Jaka e Iztueta (11-22)

Elordi-Zabaleta
18:00 - 20:00
Elordi y Zabaleta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua eskuratu dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (11-22)
author image

EITB

Última actualización

Elordi y Zabaleta han derrotado por 11-22 a Jaka e Iztueta en la segunda jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los de Aspe suman una importante victoria en la lucha por llegar a la final, mientras que la pareja de Baiko se queda sin apenas opciones tras perder los dos partidos.

Jose Javier Zabaleta Parejas Aspe Pelota Pelota Aitor Elordi

