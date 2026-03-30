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Los campeones, Laso y Albisu, celebran la txapela del Campeonato de Parejas con sus familiares y amigos, en la noche del domingo

Ona txapeldunen harrera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laso eta Albisu txapeldunek senideekin eta lagunekin ospatu dute, igande gauean, Binakako finalean lortutako garaipena
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J. E. R. | EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu lograban, por la tarde, en el Navarra Arena, la victoria en la final, ante Altuna III y Ezkurdia; ya por la noche, llegó el momento de festejarlo con sus familiares y con sus amigas y amigos.

Pelota Pelota a mano Unai Laso Jon Ander Albisu Parejas

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