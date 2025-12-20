Campeonato de Parejas
Artola e Imaz logran una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (16-22)

Binakako Txapelketako 5. jardunaldia: Altuna-Ezkurdia vs Artola-Imaz (16-22)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Artolak eta Imazek garaipen handia lortu dute Altuna eta Ezkurdiaren aurka (16-22)
author image

EITB

Última actualización

Iñaki Artola y Ander Imaz no comenzaron bien el Campeonato de Parejas, pero, poco a poco, van a más y este sábado han sumado su tercer punto al vencer 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.

Parejas Pelota a mano Pelota Iñaki Artola Jokin Altuna Joseba Ezkurdia

