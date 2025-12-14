Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)

Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.