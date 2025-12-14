CAMPEONATO DE PAREJAS
Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)

ELORDI ZABALETA
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordik eta Zabaletak garaipena lortu dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (12-22)

Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han ganado 12-22 a Erik Jaka y Martxel Iztueta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Gracias a esta victoria han sumado el tercer punto.

