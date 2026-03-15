Laso y Albisu serán los rivales de Altuna y Ezkurdia en la gran final del Parejas

Unai laso y Jon Ander Albisu jugarán la final del Campeonato de Parejas que se disputará el 29 de marzo en el Navarra Arena de Pamplona ante Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.

La pareja de Baiko ha conseguido el preciado billete para esa final en una muy ajustada y emocionante semifinal en la que han superado a Aitor Elordi y José Javier Zabaleta por 21-22.

La semifinal del Adarraga no ha estado exenta de polémica ya que Unai Laso se ha retirado a vestuarios cuando el marcador reflejaba un 21-20 a favor de los de Aspe y, en palabras de Elordi, lo ha hecho sin solicitar el permiso reglamentario.

El partido ha comenzado a favor de los colorados, que se han adelantado 3-0 en los primeros compases. Sin embargo, la pareja de Baiko ha reaccionado a tiempo y han conseguido igualar el partido a 4 y a 5 tantos. Elordi y Albisu han seguido mandando en el marcador, pero sin distanciar a sus rivales.

Tras la igualada a 15 tantos, la pareja colorada se ha puesto 18-15 por delante, y han comenzado a despejar su camino hacia la tan ansiada final. Sin embargo, Laso ha jugado a gran nivel en la delantera y ha mantenido viva a la pareja azul, con un Jon Ander Albisu que ha estado en serios apuros como consecuencia de los calambres que ha sufrido en las piernas en la recta final del encuentro.

Elordi y Zabaleta han acariciado el billete para la final con el 21-17. Pero Laso, una vez más, ha vuelto a destapar el tarro de las esencias.

Con el 21-20 y la retirada del navarro a vestuarios ha llegado la polémica. Una situación que ha molestado especialmente a Aitor Elordi, que se ha quejado enérgicamente a los jueces.

21 iguales

Tras la vuelta de Laso a la cancha, el partido ha avanzado hasta el empate a 21. Un final a cara o cruz en el que finalmente el premio ha sido para la pareja de Baiko, con un brillante parcial final de 0-5.

Con este resultado, Laso y Albisu serán los rivales de Altuna y Ezkurdia en la gran final que se disputará el 29 de marzo en el Navarra Arena de Pamplona.