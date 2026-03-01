CAMPEONATO DE PAREJAS

Laso y Albisu siguen imparables: vencen a Jaka e Iztueta por 13-22

Laso eta Albisu
18:00 - 20:00
Laso y Albisu. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute: Jaka eta Iztueta 13-22 menderatuta
EITB

Última actualización

Laso y Albisu han derrotado 13-22 a Jaka e Iztueta en la primera jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los líderes de la liguilla dan un bonito paso hacia la final.

Parejas Pelota a mano Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pelota Pelota

