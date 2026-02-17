CAMPEONATO DE PAREJAS
Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas

18:00 - 20:00
Rezusta, Albisu, Laso y P. Etxeberria. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan
U. A. E. | EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.

Clasificación, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
