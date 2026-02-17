Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas
Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
El debutante Landa ocupará el lugar del lesionado Mariezkurrena en el playoff
Jugará, junto a Larrazabal, frente a Jaka e Iztueta este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.
Elordi y Zabaleta han ganado con facilidad a Jaka e Iztueta (22-13)
Elordi y Zabaleta han derrotado 22-13 a Jaka e Iztueta en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas en Alsasua. Los azules han vuelto a demostrar que son una de las parejas más sólidas del campeonato, junto a Laso-Albisu.
Altuna y Ezkurdia aseguran la cuarta plaza tras vencer a Larrazabal y Eskiroz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-15 a Larrazabal y Eskiroz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas, una victoria que les ha permitido asegurarse la cuarta plaza en el Campeonato de Parejas y disputar el partido del play-off el jueves ante Zabala y Martija.
Zabala y Martija terminan la liguilla del Parejas con victoria (20-22)
Zabala y Martija han derrotado por 20-22 a Peña e Imaz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas. No había nada en juego, pero la pareja ha demostrado su solidez para la siguiente ronda.
La última jornada definirá las posiciones de las cuatro parejas clasificadas para el playoff
Jon Mariezkurrena puede haber dicho adiós al campeonato tras abrírsele el callo de su mano derecha el pasado viernes. Elordi y Zabaleta ya están clasificados, y la pareja más mediática, Altuna-Ezkurdia, también ha logrado el objetivo e, incluso, podría ser cuarta.
Eskiroz sustituirá a Mariezkurrena, con mal de manos, este sábado en Donostia
El zaguero de Berriozar sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha durante el partido del pasado viernes, y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida.
Laso y Albisu suman su duodécima victoria tras derrotar también a Zabala y Martija (22-19)
Laso y Albisu han sumado su duodécima victoria tras doblegar a Zabala y Martija en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. Tras este resultado, junto a los vencedores de hoy, Elordi y Zabaleta se clasifican a a las semifinales sin necesidad de disputar los play-off.
Altuna y Ezkurdia se clasifican para los play-off tras derrotar a Jaka e Iztueta (22-18)
Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-18 a Jaka e Iztueta en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. A pesar de que los azules se han impuesto 2-11 en el inicio del partido, los rojos han sido capaces de remontar el partido, por lo que Artola e Imaz se han quedado fuera de la competición.