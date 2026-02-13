Campeonato de Parejas
Zabala y Martija terminan la liguilla del Parejas con victoria (20-22)

18:00 - 20:00
Zabala y Martija. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabalak eta Martijak garaipenarekin bukatu dute Binakako ligaxka (20-22)
Zabala y Martija han derrotado por 20-22 a Peña e Imaz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas. No había nada en juego, pero la pareja ha demostrado su solidez para la siguiente ronda. 

