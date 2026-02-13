Zabala y Martija terminan la liguilla del Parejas con victoria (20-22)

Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-18 a Jaka e Iztueta en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. A pesar de que los azules se han impuesto 2-11 en el inicio del partido, los rojos han sido capaces de remontar el partido, por lo que Artola e Imaz se han quedado fuera de la competición.