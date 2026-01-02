Campeonato de Parejas
Altuna y Ezkurdia resurgen de sus cenizas ganando a Jaka e Iztueta (22-16)

Jokin Altuna. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Altuna eta Ezkurdia errautsetatik berpiztu dira Jaka eta Iztuetari irabazita (22-16)
Tras cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato de Parejas, la pareja de Aspe ha comenzado el año con buen pie, ganando por 22-16 a Jaka e Iztueta y logrando su tercera victoria del torneo.

