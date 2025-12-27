Campeonato de Parejas
Zabala y Martija vencen a Jaka e Iztueta en un partido espectacular (20-22)

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zabalak eta Martijak Jaka eta Iztueta garaitu dituzte partida ikusgarri batean (20-22)
EITB

Última actualización

Javi Zabala y Julen Martija han sumado su tercer punto en el Campeonato de Parejas tras derrotar a Erik Jaka y Martxel Iztueta por 20-22. Los azules han ido en todo momento por detrás en el marcador hasta que han logrado la remontada en el tramo final.

Parejas Pelota a mano Pelota

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

