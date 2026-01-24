CAMPEONATO DE PAREJAS

Elordi y Zabaleta, muy superiores en el regreso de Artola marcado por problemas (6-22)

Elordi y Zabaleta. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Elordi eta Zabaleta nagusi, arazoek markatutako Artolaren itzuleran (6-22)

Elordi y Zabaleta han sumado su séptima victoria en la 11ª jornada del Campeonato por Parejas tras derrotar a Artola e Imaz por 6-22. Aunque el partido parecía igualado al principio, Artola ha sufrido un mal golpe en la mano izquierda que ha desequilibrado el encuentro.

