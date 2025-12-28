Campeonato de Parejas
Laso y Albisu fortalecen su liderazgo tras lograr una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (10-22)

Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk 10-22 menderatu dituzte Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia, Binakako Txapelketako 6. jardunaldian.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk lidertzan sendo jarraitzen dute, Altuna eta Ezkurdia garaituta (10-22)
author image

EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu han ganado con autoridad (10-22) a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la 6ª jornada del Campeonato de Parejas que se ha disputado en Vitoria-Gasteiz.

Parejas Pelota

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

