Campeonato de Parejas
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Ataun se vuelca con Albisu y le brinda un cálido homenaje

Albisuri-omenaldia-Ataunen
18:00 - 20:00

Homenaje a Jon Ander Albisu en Ataun (Gipuzkoa). Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ataundarrek omenaldi beroa egin diote Jon Ander Albisuri
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EITB

Última actualización

El mal tiempo no ha frustrado el recibimiento Le han bailado un aurresku y bertsolaris le han cantado. La sorpresa se la ha dado Unai Laso al pelotari ataundarra, ya que el zaguero no esperaba que el delantero participara en el homenaje. Albisu se ha mostrado "muy agradecido" a su pueblo.

Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu Unai Laso Baiko pelota Pelota

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