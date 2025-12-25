CAMPEONATO DE PAREJAS
Elordi y Zabaleta dan una paliza a Artola e Imaz (6-22)

18:00 - 20:00
Elordi y Zabaleta tras vencer a Artola e Imaz.
Euskaraz irakurri: Elordik eta Zabaletak astindua eman diete Artolari eta Imazi (6-22)
author image

EITB

Última actualización

Elordi y Zabaleta han mostrado su superioridad en el partido disputado ante Artola e Imaz (6-22), en el Astelena de Eibar. He aquí el último tanto del partido y las declaraciones de los ganadores. 

Jose Javier Zabaleta Parejas Pelota a mano Frontón Astelena Pelota Aitor Elordi

