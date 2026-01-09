Campeonato de Parejas
Elordi y Zabaleta han tenido que hacer un espectacular tanto para lograr la victoria (21-22)

Zabaleta
Euskaraz irakurri: Tanto ikusgarria egin behar izan dute Elordik eta Zabaletak garaipena lortzeko (21-22)
Elordi y Zabaleta han logrado una espectacular victoria en el Campeonato de Parejas tras derrotar a Altuna y Ezkurdia por 21-22. Han dado la vuelta a un marcador adverso de 18-13, ¡y el último tanto que ha sentenciado el partido ha sido espectacular!

Jose Javier Zabaleta Vídeos deportivos Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Jokin Altuna Pelota Aitor Elordi

