CAMPEONATO DE PAREJAS

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Darío y Ezkurdia dominan ante Jaka e Iztueta (7-22)

Dario-Ezkurdia
18:00 - 20:00

Darío y Ezkurdia. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Dario eta Ezkurdia nagusi, Jakaren eta Iztuetaren aurka (7-22)
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EITB

Última actualización

Darío y Ezkurdia se han impuesto a Jaka e Iztueta en la tercera jornada de la liguilla de semifinales (7-22). El partido de hoy no tenía importancia de cara a la clasificación, ya que Jaka e Iztueta se quedaron sin opciones la semana pasada, mientras que Altuna y Ezkurdia ya están en la final.

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