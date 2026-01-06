Campeonato de Parejas
Jaka e Iztueta ganan a Larrazabal y Mariezkurrena en Tolosa (22-17) y consiguen su cuarto punto

Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena parejas Tolosa Beotibar
18:00 - 20:00
Jaka e Iztueta celebran su victoria en la cancha. Imagen: EITB
Los vencedores levantaron un 10-15 en contra y acabaron imponiendose en un partido loco, merced a un parcial de 11 a 0. La segunda mitad del choque fue una pelea titánica entre zagueros y Jaka estuvo más atinado en sus remates.

Parejas Pelota a mano Pelota

