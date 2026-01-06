Campeonato de Parejas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Altuna y Ezkurdia logran su segunda victoria consecutiva y su cuarto punto tras superar 22-15 a Etxeberria y Rezusta

Jokin Altuna Joseba Ezkurdia Binakako Txapelketa
18:00 - 20:00
Abrazo entre Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, al final del encuentro. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Altuna eta Ezkurdia laugarren garaipena duten seikotean sartu dira Binakako Txapelketan, Peio Etxeberriari eta Rezustari 22-15 irabazita

Última actualización

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia han ganado 22-15 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en el partido que ha cerrado la octava jornada del campeonato por parejas. Los colorados se han colocado con cuatro victorias en la clasificación junto a otras seis parejas, mientras que los azules se quedan con pocas opciones.

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Jokin Altuna Pelota Beñat Rezusta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X