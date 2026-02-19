Campeonato de Parejas
Altuna y Ezkurdia logran el pase a semifinales a la primera tras ganar 22-12 a Zabala y Martija

Altuna-Ezkurdia-Binakako-playoffa
18:00 - 20:00

Altuna y Ezkurdia tras lograr la victoria. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Altunak eta Ezkurdiak eskuz binakako txapelketaren finalerdietarako txartela lortu dute, Zabala eta Martijari 22-12 irabazita
author image

EITB

Última actualización

Joseba Ezkurdia, como zaguero, ha realizado su mejor partido del campeonato. En la segunda mitad del encuentro el guipuzcoano y el navarro han sido aún más superiores. Javi Zabala y Julen Martija tendrán una segunda oportunidad para colarse en semifinales.

Javi Zabala Joseba Ezkurdia Parejas Jokin Altuna Julen Martija Pelota

