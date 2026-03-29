FINAL DEL PAREJAS

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GALERÍA DE FOTOS: Espectaculares imágenes de la final del Campeonato de Parejas ganada por Unai Laso y Jon Ander Albisu

Unai Laso lanza un grito al aire, tras imponerse en la final. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: ARGAZKI-GALERIA: Unai Laso eta Jon Ander Albisuk irabazitako Binakako Txapelketako finalak utzitako irudi ikusgarriak
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A. A. L. | EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu se han impuesto por 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la final del Campeonato de Parejas 2026 disputada en el Navarra Arena. En esta galería puedes disfrutar de algunos de los momentos que ha dejado el espectacular duelo.

Joseba Ezkurdia Parejas Unai Laso Jon Ander Albisu Jokin Altuna

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