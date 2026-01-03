CAMPEONATO DE PAREJAS
Laso y Albisu siguen imparables, derrotando también a Artola e Imaz (12-22)

18:00 - 20:00
Albisu y Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute, Artola eta Imaz ere garaituta (12-22)
EITB

Última actualización

Laso y Albisu han sumado su séptima victoria en el Campeonato de Parejas tras derrotar por 12-22 a Artola e Imaz. La pareja que lidera el campeonato ha estado perfecta y, aunque les ha costado hacer el último tanto, finalmente se han embolsado la victoria.

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

