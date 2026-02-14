CAMPEONATO DE PAREJAS

Altuna y Ezkurdia aseguran la cuarta plaza tras vencer a Larrazabal y Eskiroz (22-15)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna y Ezkurdia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altunak eta Ezkurdiak laugarren postua ziurtatu dute Larrazabal eta Eskiroz garaituta (22-15)
author image

EITB

Última actualización

Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-15 a Larrazabal y Eskiroz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas, una victoria que les ha permitido asegurarse la cuarta plaza en el Campeonato de Parejas y disputar el partido del play-off el jueves ante Zabala y Martija.

Joseba Ezkurdia Parejas Aspe Pelota Jokin Altuna Pelota

