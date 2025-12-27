Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)
En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.
El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.
Te puede interesar
Elordi y Zabaleta dan una paliza a Artola e Imaz (6-22)
Elordi y Zabaleta han mostrado su superioridad en el partido disputado ante Artola e Imaz (6-22), en el Astelena de Eibar. He aquí el último tanto del partido y las declaraciones de los ganadores.
Laso y Albisu han vencido fácilmente a Elordi y Zabaleta (11-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu están siendo fuertes en el Campeonato de Parejas, sólo han perdido un partido de cinco. Hoy han vuelto a ganar con mucha superioridad tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 11-22.
Peña recibe una tarjeta negra tras enfrentarse al árbitro
En el partido del Campeonato de Parejas de la Serie B, el árbitro ha señalado que Jon Ander Peña ha retenido la pelota en la mano y le ha quitado el tanto, una decisión con la que el pelotari no ha estado de acuerdo y se ha enfrentado al árbitro, por lo que ha recibido una tarjeta negra.
Artola e Imaz logran una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (16-22)
Iñaki Artola y Ander Imaz no comenzaron bien el Campeonato de Parejas, pero, poco a poco, van a más y este sábado han sumado su tercer punto al vencer 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.
Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.
Elordi-Zabaleta en lo más alto del Campeonato de Parejas junto a Laso-Albisu
Las parejas formadas por Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu han destacado en estas cuatro jornadas del Campeonato de Parejas, en las que han logrado tres victorias y se han situado en lo más alto de la clasificación.
Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)
Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han ganado 12-22 a Erik Jaka y Martxel Iztueta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Gracias a esta victoria han sumado el tercer punto.
Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)
Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar.
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.