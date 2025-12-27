Campeonato de Parejas
Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
Etxeberria y Rezusta celebran la victoria. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberria eta Rezusta nagusitu zaizkie Larrazabal eta Mariezkurrenari Barañainen (22-19)
author image

EITB

Última actualización

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain. 

El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena. 

 

Parejas Pelota a mano Pelota Beñat Rezusta Jon Mariezkurrena

