FINAL DEL PAREJAS

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El mensaje del fisioterapeuta Txus Villalabeitia emociona a Unai Laso

Txus Villalabeitia, Unai Lasoren fisioterapeuta.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unai Laso hunkitu egin da Txus Villalabeitia fisioterapeutaren mezuarekin
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EITB

Última actualización

Tras triunfar en la gran final del Campeonato de Parejas junto a Jon Ander Albisu, Unai Laso ha recibido infinidad de mensajes de felicitación, entre ellos el de su fisioterapeuta Txus Villalabeitia, con el que se ha emocionado.

Parejas Pelota a mano Unai Laso

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