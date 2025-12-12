Campeonato de Parejas
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena Binakako Txapelketan
18:00 - 20:00
Larrazabal y Mariezkurrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Larrazabalek eta Mariezkurrenak prestigiozko garaipena lortu dute Altunaren eta Ezkurdiaren aurka (19-22)
author image

EITB

Última actualización

Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.

Vídeos deportivos Parejas Pelota a mano Jon Mariezkurrena

