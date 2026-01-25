CAMPEONATO DE PAREJAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Peña cumple el papel de Laso para derrotar a Altuna y Ezkurdia (14-22)

Peña eta Albisu Binakako Txapelketan
18:00 - 20:00
Peña y Albisu. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Peñak Lasoren papera bete du Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (14-22)
author image

EITB

Última actualización

Peña y Albisu han vencido 14-22 a Altuna y Ezkurdia en la 11ª jornada del Campeonato de Parejas. La pareja de Baiko ya tenía asegurada su clasificación, pero el de Aspe deberá tener cuidado en las últimas jornadas.

Jon Ander Peña Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu Baiko pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X