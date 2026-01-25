Peña cumple el papel de Laso para derrotar a Altuna y Ezkurdia (14-22)

En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.