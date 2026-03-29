Final Parejas
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¡Este ha sido el mejor tanto de la final!

PAMPLONA, 29/03/2026.- El pelotari Altuna III (d) durante la final del XVI Campeonato de Parejas entre Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu, este domingo, en Pamplona. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
Los cuatro protagonistas de la final. | Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Ia 3 minutu iraun ditu finaleko tantorik onenak!
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El 9-13 ha sido un tanto duro y muy disputado de 9 y 13, con una duración de 2:59 y un total de 69 pelotazos, un claro indicador de la tensión y competitividad que han caracterizado la final disputada en el Navarra Arena.

Joseba Ezkurdia Parejas Unai Laso Jon Ander Albisu Jokin Altuna Pelota

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