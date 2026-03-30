CAMPEONATO DE PAREJAS
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Unai Laso: “Hemos intentado luchar cada tanto, cada pelotazo, para llevarnos esta txapela”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisu: “Faborito kartel hori irabazi egin dugu, kantxan erakutsi dugun mailagatik”
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EITB

Última actualización

Entrevistamos en Ataun a Unai Laso y Jon Ander Albisu, un día después de ganar el Campeonato de Parejas Aunque las celebraciones se prolongaron, ambos pelotaris se muestran satisfechos y orgullosos.

Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu Unai Laso Pelota

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