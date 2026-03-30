Unai Laso: “Hemos intentado luchar cada tanto, cada pelotazo, para llevarnos esta txapela”
Entrevistamos en Ataun a Unai Laso y Jon Ander Albisu, un día después de ganar el Campeonato de Parejas Aunque las celebraciones se prolongaron, ambos pelotaris se muestran satisfechos y orgullosos.
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Ataun se vuelca con Albisu y le brinda un cálido homenaje
El mal tiempo no ha frustrado el recibimiento Le han bailado un aurresku y bertsolaris le han cantado. La sorpresa se la ha dado Unai Laso al pelotari ataundarra, ya que el zaguero no esperaba que el delantero participara en el homenaje. Albisu se ha mostrado "muy agradecido" a su pueblo.
Los campeones, Laso y Albisu, celebran la txapela del Campeonato de Parejas con sus familiares y amigos, en la noche del domingo
Unai Laso y Jon Ander Albisu lograban, por la tarde, en el Navarra Arena, la victoria en la final, ante Altuna III y Ezkurdia; ya por la noche, llegó el momento de festejarlo con sus familiares y con sus amigas y amigos.
Jon Ander Albisu, mejor pelotari de la final del Campeonato de Parejas
El zaguero de Ataun, además de la txapela, que ha logrado con Unai Laso, también se ha adjudicado el premio al mejor pelotari del partido definitivo, disputado este domingo en el Navarra Arena.
¡Este ha sido el mejor tanto de la final!
El 9-13 ha sido un tanto duro y muy disputado de 9 y 13, con una duración de 2:59 y un total de 69 pelotazos, un claro indicador de la tensión y competitividad que han caracterizado la final disputada en el Navarra Arena.
El mensaje del fisioterapeuta Txus Villalabeitia emociona a Unai Laso
Tras triunfar en la gran final del Campeonato de Parejas junto a Jon Ander Albisu, Unai Laso ha recibido infinidad de mensajes de felicitación, entre ellos el de su fisioterapeuta Txus Villalabeitia, con el que se ha emocionado.
GALERÍA DE FOTOS: Espectaculares imágenes de la final del Campeonato de Parejas ganada por Unai Laso y Jon Ander Albisu
Unai Laso y Jon Ander Albisu se han impuesto por 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la final del Campeonato de Parejas 2026 disputada en el Navarra Arena. En esta galería puedes disfrutar de algunos de los momentos que ha dejado el espectacular duelo.
Madre y hermano de Albisu: “El sueño se ha hecho realidad"
La madre y el hermano de Jon Ander Albisu se han mostrado llenos de alegría cuando el pelotari de Baiko se ha proclamado campeón. Además, han desvelado una curiosidad: la hija ya había soñado con la victoria.
Unai Laso: "Estoy muy emocionado"
Unai Laso y Jon Ander Albisu se han proclamado campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026. Los pelotaris de Baiko se han impuesto por primera vez en este campeonato al derrotar a Altuna III y Ezkurdia por 16-22. Laso ha hecho sus primeras declaraciones muy emocionado.
Jon Ander Albisu: "16 años después, me calo la txapela"
Unai Laso y Jon Ander Albisu son los campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026 tras derrotar a Altuna IIIy Ezkurdia por 16-22. En este vídeo recogemos las primeras palabras del pelotari de Ataun.