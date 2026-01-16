Campeonato de Parejas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Zabala y Martija han tenido que emplearse a fondo para vencer a Altuna y Ezkurdia (15-22)

Zabala eta Martija
18:00 - 20:00
Martija y Zabala. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabala eta Martija gogor aritu behar izan dira Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (15-22)
author image

EITB

Última actualización

Zabala y Martija se han impuesto por 15-22 a Altuna y Ezkurdia en la 10ª jornada del Campeonato por Parejas. Han llegado a empatar a 14, pero a partid de ahí el partido ha sido para los azules.

Vídeos deportivos Parejas Pelota a mano Julen Martija Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X