Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)
Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.
