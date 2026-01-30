PAREJAS
Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zabalak eta Martijak mendean hartu dituzte Larrazabal eta Mariezkurrena II.a (22-21)
author image

EITB

Última actualización

Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.

Javi Zabala Parejas Pelota a mano Julen Martija Pelota

