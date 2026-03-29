Final por parejas
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Unai Laso: "Estoy muy emocionado"

Unai Laso 2026ko Binakako Txapeldun
18:00 - 20:00
Unai Laso. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Unai Laso: "Oso hunkituta nago"
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EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu se han proclamado campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026. Los pelotaris de Baiko se han impuesto por primera vez en este campeonato al derrotar a Altuna III y Ezkurdia por 16-22. Laso ha hecho sus primeras declaraciones muy emocionado. 

Joseba Ezkurdia Parejas Unai Laso Jon Ander Albisu Jokin Altuna Pelota

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