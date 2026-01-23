CAMPEONATO DE PAREJAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Larrazabal y Mariezkurrena logran un valioso punto venciendo a Etxeberria y Rezusta (16-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Larrazabal y Mariezkurrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Larrazabalek eta Mariezkurrenak puntu baliotsua lortu dute Etxeberria eta Rezusta garaituz (16-22)
author image

EITB

Última actualización

Larrazabal y Mariezkurrena han sumado su sexta victoria en la jornada 11 del Campeonato por Parejas al derrotar a Etxeberria y Rezusta por 16-22, mientras que estos últimos tendrán muy difícil avanzar en la competición.

Parejas Iker Larrazabal Pelota a mano Baiko pelota Pelota Jon Mariezkurrena

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X