CAMPEONATO DE PAREJAS

Laso y Albisu suman su duodécima victoria tras derrotar también a Zabala y Martija (22-19)

Binakakoa
18:00 - 20:00

Laso y Albisu. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk hamabigarren garaipena eskuratu dute, Zabala eta Martija ere menderatuta (22-19)
author image

EITB

Última actualización

Laso y Albisu han sumado su duodécima victoria tras doblegar a Zabala y Martija en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. Tras este resultado, junto a los vencedores de hoy, Elordi y Zabaleta se clasifican a a las semifinales sin necesidad de disputar los play-off.

Parejas Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pelota Pelota

