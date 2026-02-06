Campeonato de Parejas
Elordi y Zabaleta logran una importante victoria para afianzarse en la segunda plaza (22-18)

Elordi eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Elordi y Zabaleta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua lortu dute bigarren postua sendotzeko (22-18)
author image

EITB

Última actualización

Elordi y Zabaleta han ganado 22-18 a Larrazabal y Mariezkurrena en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. El partido ha estado muy disputado hasta que Mariezkurrena se ha lesionado. 

Jose Javier Zabaleta Parejas Pelota a mano Aspe Pelota Pelota Aitor Elordi

