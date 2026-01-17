CAMPEONATO DE PAREJAS

Laso y Albisu se clasifican para semifinales tras vencer a Larrazabal y Mariezkurrena (22-19)

Laso eta Albisu
18:00 - 20:00

Foto: EiTB.

Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk finalerdietarako txartela eskuratu dute Larrazabal eta Mariezkurrena menderatuta (22-19)

Última actualización

Laso y Albisu han tenido que trabajar duro para vencer a Larrazabal y Mariezkurrena por 22-19 en la 10.ª jornada del Campeonato por Parejas. Con esta victoria, se han clasificado para las semifinales.

Vídeos deportivos Parejas Pelota a mano Unai Laso Pelota

