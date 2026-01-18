Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)
En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.
Laso y Albisu se clasifican para semifinales tras vencer a Larrazabal y Mariezkurrena (22-19)
Laso y Albisu han tenido que trabajar duro para vencer a Larrazabal y Mariezkurrena por 22-19 en la 10.ª jornada del Campeonato por Parejas. Con esta victoria, se han clasificado para las semifinales.
Zabala y Martija han tenido que emplearse a fondo para vencer a Altuna y Ezkurdia (15-22)
Zabala y Martija se han impuesto por 15-22 a Altuna y Ezkurdia en la 10ª jornada del Campeonato por Parejas. Han llegado a empatar a 14, pero a partid de ahí el partido ha sido para los azules.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Laso y Albisu muestran su superioridad arrollando a Jaka e Iztueta (5-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu refuerzan su liderato en el Campeonato de Parejas logrando una contundente victoria ante Erik Jaka y Martxel Iztueta. Los azules han dominado el encuentro de principio a fin, y, tras el 5-10, han puesto la directa hasta el cartón 22.
Etxeberria y Rezusta logran una sufrida victoria en un gran duelo ante Zabala y Martija (22-21)
Peio Etxeberria y Beñat Rezusta se ha impuesto por 22-21 a Javi Zabala y Julen Martija en un duro y emocionante partido este sábado en el Adarraga. La pareja colorada ha realizado una remontada épica tras ir perdiendo 12-18 y sumar así su segundo punto en el Campeonato de Parejas.
Elordi y Zabaleta han tenido que hacer un espectacular tanto para lograr la victoria (21-22)
Elordi y Zabaleta han logrado una espectacular victoria en el Campeonato de Parejas tras derrotar a Altuna y Ezkurdia por 21-22. Han dado la vuelta a un marcador adverso de 18-13, ¡y el último tanto que ha sentenciado el partido ha sido espectacular!
Peña jugará este sábado en Etxebarri en lugar de Artola, con la mano izquierda dañada
El delantero de Alegia terminó el partido disputado el pasado sábado en Donostia-San Sebastián con la mano izquierda tocada. A su vez, Agirre ocupará el lugar de Peña II en el campeonato Serie B.
A falta de seis jornadas seis parejas están en un pañuelo, empatadas a 4 puntos
Tras pasar el ecuador de la primera fase del campeonato de parejas, la clasificación está al rojo vivo. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta y Artola-Imaz están empatadas a cuatro victorias. A falta de seis jornadas, la máxima igualdad coloca a estas seis parejas ante los mismos inciertos horizontes.
Altuna y Ezkurdia logran su segunda victoria consecutiva y su cuarto punto tras superar 22-15 a Etxeberria y Rezusta
Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia han ganado 22-15 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en el partido que ha cerrado la octava jornada del campeonato por parejas. Los colorados se han colocado con cuatro victorias en la clasificación junto a otras seis parejas, mientras que los azules se quedan con pocas opciones.