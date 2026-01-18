CAMPEONATO DE PAREJAS
Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)

Elordi eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Zabaleta y Elordi. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Elordik eta Zabaletak azken unean partida irauli eta Etxeberria eta Rezusta garaitu dituzte (22-19)

Última actualización

En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.

Jose Javier Zabaleta Vídeos deportivos Parejas Pelota a mano Pelota Aitor Elordi

