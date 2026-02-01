CAMPEONATO DE PAREJAS

Altuna y Ezkurdia dan un gran paso tras derrotar a Peña e Imaz (22-15)

Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00

Altuna Y Ezkurdia. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Altunak eta Ezkurdiak pauso handia eman dute Peña eta Imaz garaituta (22-15)
author image

EITB

Última actualización

Altuna y Ezkurdia han sumado su quinto punto en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas tras derrotar a Peña e Imaz (22-15). Esta victoria les ha permitido dar un paso de gigante hacia los play-off, mientras que los azules se quedan con cuatro victorias.

Joseba Ezkurdia Parejas Aspe Pelota Jokin Altuna Pelota

